Tunisie : L’Union européenne salue l’accord avec le FMI et promet un décaissement rapide d’une nouvelle tranche de l’appui budgétaire

Le commissaire européen au voisinage et à la politique de l’élargissement, Oliver Várhelyi, a affirmé la détermination de l’Union européenne à continuer à soutenir la Tunisie dans ce contexte économique difficile.

« Nous restons prêts à accompagner les Tunisiens dans les réformes structurelles substantielles et difficiles mais nécessaires qu’ils devront entreprendre », a-t-il souligné dans un discours prononcé, devant le parlement européen, au nom du représentant de l’UE pour la politique étrangère, Josep Borrell.

L’Union européenne se, dit, également très sensible et attentive à la période difficile que traverse la Tunisie économiquement, signalant que l’économie tunisienne est parmi celles qui paient le plus lourd tribut en matière de sécurité alimentaire et énergétique, suite à la guerre russe en Ukraine, sans compter les effets de la pandémie de COVID-19.

L’UE salue l’accord signé, au niveau des experts, entre les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international (FMI) pour soutenir la croissance économique, la création d’emplois et la stabilité macro-économique de la Tunisie, a-t-il indiqué lors d’une séance parlementaire consacrée aux développements politiques en Tunisie.

L’UE de dit prête à contribuer à ce programme et à la stabilité globale de la Tunisie, notamment par le décaissement rapide de la prochaine tranche de l’appui budgétaire de 40 millions d’euros et l’examen d’une nouvelle assistance macro-financière, souligne-t-il.

Tout en assurant la Tunisie de son soutien, l’UE dit ne pas s’empêcher « d’exprimer des critiques constructives, chose qu’elle considère comme la forme de dialogue la plus efficace avec les pays partenaires », prônant « un dialogue inclusif à même de déboucher sur un large consensus ».

La Tunisie est un partenaire important et voisin proche de l’Union européenne, déclare-t-il, considérant les élections législatives du 17 décembre, comme « un rendez-vous clé pour le pays dans cette délicate période de transition ».

« Le respect de l’acquis démocratique, l’état de droit, la séparation des pouvoirs et le respect des libertés et droits fondamentaux sont primordiaux et essentiels pour le succès de tout processus politique et la prospérité à long terme de la Tunisie », affirme le commissaire européen.

