Tunisie : L’université tunisienne revivifie la mémoire de Hichem Djaït, « une sommité scientifique »

« La chaire de Hichem Djaït pour l’histoire et les cultures de l’Islam » a été lancée hier, mercredi 16 Mars 2022, à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, à l’initiative conjointe de l’université de Tunis et de la Chaire de l’Institut du Monde arabe (IMA), de Paris.

Cette chaire inaugurée en présence de plusieurs figures du monde littéraire et universitaire, est une occasion privilégiée « pour revivifier la mémoire de l’historien et penseur tunisien, Hichem Djaït, en reconnaissance de ce qu’il a présenté tout au long de son parcours académique, et pendant des années, au sein de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, sur le triple plan de l’enseignement, de la formation et de la recherche ».

Dans son allocution ouvrant cette rencontre, la ministre de la Culture a affirmé la profondeur de sa relation académique et humaine avec l’historien, Hichem Djaït, depuis qu’elle était étudiante à la faculté 09 avril. « Djaït demeurera une personnalité nationale et une sommité scientifique dont la mémoire marquera l’histoire de la scène culturelle, littéraire et intellectuelle en Tunisie, et est une référence essentielle dans le monde arabe et musulman ».

Hayet Gtat Guermezi a affirmé la détermination du ministère des Affaires culturelles « à appuyer la chaire de Hichem Djaït pour l’histoire et les cultures de l’Islam, sur tous les plans ». « Cette chaire constitue un hommage à tous les historiens tunisiens contribuant à promouvoir le fait culturel et de création, en reconnaissance de leur apport à la scène intellectuelle et littéraire ».

Hichem Djaït (1935 – 2021) est un historien, spécialiste de l’histoire de l’Islam du Moyen-âge, il est titulaire d’un doctorat de l’histoire de l’Islam de la Sorbonne en 1981, était à la tête de Beït el-Hikma (2012 – 2015), et membre de l’académie européenne des sciences et arts.

Hichem Djaït est auteur de plusieurs ouvrages, notamment, « la Sira du prophète : révélation, Coran et prophétie (paru en trois tomes) », « la grande discorde », etc.

