Tunisie : L’UTAP avertit contre la crise aigÃ¼e des filiÃ¨res de production, et appelle Ã  la crÃ©ation du Conseil supÃ©rieur de la SouverainetÃ©

Tunisie : L’UTAP avertit contre la crise aigüe des filières de production, et appelle à la création du Conseil supérieur de la Souveraineté

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) appelle à « la création du Conseil supérieur de la Souveraineté, sous l’égide de la présidence de la république ». « Ce conseil sera le cadre fédérateur stratégique pour la prise de décisions audacieuses et révolutionnaires, permettant de bâtir une agriculture nationale développée, compétitive et résiliente devant les changements climatiques et les mutations internationales », préconise-t-elle.

Dans un communiqué paru ce lundi 29 avril, dans la foulée de la réunion samedi 27 avril 2024, de son bureau exécutif, pour « l’étude et l’examen de la situation critique et la crise aigüe que traversent les filières de production, menaçant, sérieusement, la pérennité du secteur agricole et de la pêche et représentant un danger direct pour la sécurité alimentaire nationale », l’organisation agricole réclame « la création d’une instance nationale conjointe entre l’administration et la profession, pour la préservation de l’appareil de production nationale, et la rationalisation de l’importation, étant donné que la monopolisation de la décision au niveau de l’importation anarchique ne sert que les intérêts de certains parties, qui cherchent à inonder le marché pour porter atteinte aux producteurs tunisiens, et à dilapider la devise pour subventionner l’agriculteur étranger, à l’heure où la Tunisie a besoin de mobiliser toutes ses ressources financières, et de compter sur ses moyens propres pour s’affranchir de la dépendance de l’étranger ».

L’UTAP met en garde contre le fait que « 85 % des opérateurs du secteur agricole, sont de petits agriculteurs, qui ne sont pas capables de résister devant les crises climatiques et économiques, ce qui requiert la mise en place d’une stratégie nationale, spécifique et urgente, pour sauver la petite agriculture », laquelle « joue un rôle important en matière de sécurité alimentaire ».

S’agissant du secteur de la pêche, qui « contribue, annuellement, dans de fortes proportions, aux recettes de l’exportation, et assure une source de revenus pour des milliers de familles, a atteint une situation grave à tous les niveaux, du fait de décisions erronées, et de la politique d’exclusion de l’administration, qui est devenue partie du problème, et refuse d’être une partie de la solution et de travailler, en partenariat, avec la profession ».

Gnetnews