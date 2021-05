Tunisie : Lâ€™UTICA appelle Ã  la reprise dâ€™activitÃ©s de certains secteurs pendant le confinement

Tunisie : L’UTICA appelle à la reprise d’activités de certains secteurs pendant le confinement

Suite au confinement décidé par le gouvernement du 09 au 16 Mai, parallèlement aux vacances de l’Aïd el-fitr, l’UTICA exprime sa « solidarité avec les professionnels, les artisans, et les commerçants, et toutes les catégories touchées par la mesure du confinement dans toutes les régions du pays ».

L’Organisation patronale indique que « cette décision aura des répercussions extrêmement négatives sur de nombreux secteurs, outre les grands dégâts subis par les professionnels depuis l’avènement de la pandémie du Coronavirus ».

Le patronat appelle « à rattraper, rapidement, cette situation et à permettre aux secteurs pour lesquels l’Aïd el-Fitr constitue la pointe des activités, à travailler pendant les tous prochains jours précédant l’Aïd, moyennant l’application du protocole sanitaire, et de la distanciation physique, et ce pour alléger la bousculade survenue dans différentes régions du pays ».

L’UTICA réitère son appel pressant au gouvernement « de décréter un plan d’aide urgent pour les secteurs touchés, étant donné que la poursuite de cette situation sera un coup fatal pour les professionnels, les artisans, et commerçants ».

L’organisation appelle, par ailleurs, « à suspendre les opérations de paiement des engagements financiers et sociaux par les entreprises touchées, afin de sauver le tissu économique national et de préserver les milliers de postes d’emploi ».

Gnetnews