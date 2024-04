Tunisie : L’UTICA appelle Ã  l’Ã©limination de toutes les entraves Ã  l’exportation du textile et de l’huile d’olive vers l’Union europÃ©enne

Tunisie : L’UTICA appelle à l’élimination de toutes les entraves à l’exportation du textile et de l’huile d’olive vers l’Union européenne

Le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Agriculture (UTICA), a reçu, ce lundi 29 avril, au siège de l’organisation patronale, l’ambassadrice de France à Tunis, Anne Gueguen, et la délégation l’accompagnant.



La rencontre a porté sur les réalités de la coopération économique entre la Tunisie et la France, qui est le premier partenaire commercial, et l’un des principaux investisseurs étrangers dans notre pays, rapporte l’organisation patronale dans un communiqué.

Les deux parties ont affirmé que « le partenariat entre les deux pays reposent sur la confiance ; les répercussions de la crise du Covid, la guerre Russie/ Ukraine, et les défis qui en ont découlé, spécialement, au niveau de la sécurité alimentaire et énergétique, ont confirmé la spécificité des relations entre les deux pays ».

La rencontre a souligné « l’important rôle que joue le secteur privé soit en France, soit en Tunisie, en matière de consolidation des relations économiques et des transactions commerciales entre les deux pays, à travers le partenariat privilégié entre l’UTICA et le MEDEF (mouvement des entreprises de France, patronat français), ainsi que les relations tunisiennes avec l’Union européennes, et la nécessité d’éliminer toutes les entraves imposées aux exportations tunisiennes, notamment dans les secteur du textile et de l’huile d’olive.

Les responsables de l’UTICA ont présenté un aperçu sur les principaux secteurs économiques prometteurs dans notre pays, et sur l’expérience réussie de l’industrie tunisienne, et de la position stratégique de la Tunisie, signalant que le pays a des incitations préférentielles dans nombre de secteurs à haute valeur ajoutée, à l’instar de l’industrie des composants d’avion, l’industrie des composants électroniques, le secteur de la logistique, celui des technologies de l’information et de la communication…et a dit œuvrer à attirer d’autres projets à valeur ajoutée dans de nombreux secteurs, spécialement, le secteur technologique et des énergies renouvelables.

