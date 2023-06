Tunisie : Malek Zahi rencontre Fayez Ali Mtiri à Genève

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a reçu, hier jeudi 08 juin à Genève, le Directeur Général de l’Organisation arabe du travail, Fayez Ali Mtiri, en marge de sa participation à la tête de la délégation tunisienne aux travaux de la 111ème session de la conférence internationale du travail.

La rencontre a permis de passer en revue les relations de coopération entre le ministère des Affaires sociales et l’Organisation arabe du travail, et leurs perspectives d’avenir, notamment, dans les domaines du travail, des relations professionnelles, de la santé, de la sécurité professionnelle et de la sécurité sociale.

Gnetnews