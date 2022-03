Tunisie : Mandat de dÃ©pÃ´t contre l’ancien bÃ¢tonnier, Abderrazek Kilani

Tunisie : Mandat de dépôt contre l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani

L’avocat Samir Dilou a déclaré que le 3ème juge d’instruction du tribunal de première instance militaire, a émis hier soir, mercredi 02 Mars, un mandat de dépôt contre l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani.

« Émission d’un mandat de dépôt contre l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani, un jour noir dans l’histoire du barreau », a-t-il écrit sur sa page officielle Facebook.

Il a annoncé, par ailleurs, dans la foulée que le comité de défense de Abderrazek Kilani tient une conférence de presse ce jeudi à 11 h à la maison de l’avocat, autour « des circonstances de son arrestation par le juge d’instruction militaire du 3ème bureau ».

Il avait auparavant indiqué que « les plaidoiries se poursuivaient pendant dix heures, pour le chef d’inculpation de la demande à un agent de sécurité d’appliquer la loi ».

Dans une déclaration à la TAP, Samir Dilou a indiqué que le juge a adressé des accusations à Kilani, selon les articles 79, 125 et 136 du code pénal. 20 avocats ont plaidé pour le défendre, a-t-il fait savoir, considérant cette affaire comme étant « un choc pour le barreau tunisien ».

L’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani, avait annoncé dernièrement qu’il était convoqué à comparaitre devant la justice militaire pour plusieurs chefs d’inculpation, dont « ralliement à un groupe de nature à porter atteinte à la quiétude générale, en vue d’empêcher l’application de la loi, et d’importuner un agent public, par la parole ou la menace, pendant l’accomplissement de sa fonction, et la tentative de provoquer l’anarchie, et ce suite à une discussion avec des sécuritaires, qui étaient présents le 2 janvier devant l’hôpital Habib Bougatef, où est alité Noureddine Bhiri ».

Kilani a exclu « avoir incité la sécurité à la désobéissance et la rébellion », affirmant que son échange avec l’agent sécuritaire ce jour-là devant l’hôpital, était « une discussion légale et civique ».

Plusieurs avocats, anciens bâtonniers, ainsi que le bâtonnier de Paris étaient présents, hier pour lui apporter leur soutien.

Gnetnews