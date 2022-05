Tunisie : Manifestation anti-Kaïs Saïed, sur fond de revendications politiques et économiques

Quelque milliers de manifestants se sont rassemblés hier, dimanche 15 Mai, à l’avenue Habib Bourguiba, à l’appel du collectif « citoyens contre le coup d’Etat », du front du salut national, du mouvement Ennahdha et d’autres partis, pour réclamer le retour à la démocratie et à l’ordre constitutionnel.

Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au président de la république, appelant à faire tomber ce qu’ils qualifient « le coup d’Etat », et toutes les dispositions prises le 25 juillet 2021, le 22 septembre en vertu du décret présidentiel n’o 117, et le processus qui s’en est suivi.

Les protestataires ont brandi des affiches à connotation politique et économique, affirmant leur unité et leur engagement à rétablir la démocratie, les libertés et les institutions, à lutter contre le populisme, et exprimant leur attachement à l’indépendance de l’instance supérieure indépendante pour les élections.

Comme ils ont marqué leur opposition à la levée de la subvention, et réclamé des solutions à la situation socio-économique difficile que traverse le pays, laquelle requiert, à leurs yeux, un gouvernement de salut national.

Gnetnews