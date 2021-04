Tunisie : Marzouki prÃ´ne des Ã©lections anticipÃ©es pour une sortie de crise

Tunisie : Marzouki prône des élections anticipées pour une sortie de crise

L’ancien président, Moncef Marzouki, préconise des élections anticipées pour une sortie de crise en Tunisie.

« Les élections présidentielle et législatives anticipées pourraient être une aventure, mais dans l’aventure il y a un certain espoir », écrit-il dans un post sur sa page facebook.

Selon son analyse, « la situation actuelle est sans horizon, et est source de plus blocage et de démantèlement de l’Etat ».

Il alerte sur « l’aggravation de la crise sanitaire, l’effondrement de la couche moyenne, et l’exacerbation de la pauvreté ».

Marzouki met en garde contre « l’accumulation de tous les attributs de l’explosion », appelant à un dialogue national loin des arrangements et des deals.

Il prône « un dialogue entre l’ensemble des forces politiques, des organisations de la société civile, et des personnalités morales en vue de mettre un terme à cette situation absurde et de faire revenir le pays au processus de résolution des problèmes ».

Gnetnews