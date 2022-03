Tunisie/ Mauritanie : Les journÃ©es Ã©conomiques Ã  Nouakchott et Nouadhibou du 6 au 10 Mars

Tunisie/ Mauritanie : Les journées économiques à Nouakchott et Nouadhibou du 6 au 10 Mars

Pour un partenariat et des investissements fructueux et rentables pour les deux pays, CONNECT organise à Nouakchott et à Nouadhibou en Mauritanie des journées économiques multisectorielles Tuniso-Mauritaniennes sous le thème « Pour un partenariat et des investissements efficaces et rentables ».

Cet événement aura lieu du 6 au 10 mars 2022, en présence de plus de 100 organismes et opérateurs économiques Tunisiens et Mauritaniens.

Ces journées économiques offrent aux opérateurs économiques Tunisiens et Mauritaniens de vrais canaux de réseautage pour la promotion de leurs produits et services tout en se basant sur la création des relations entre les différents acteurs économiques et les représentants des organismes institutionnels.

Cette mission vise essentiellement à la création des opportunités d’affaires durables et de partenariats pour le développement des échanges et des investissements entre les deux pays en renforçant la présence des organismes Tunisiens et Mauritaniens à l’échelle nationale et internationale.

Plus de 40 entreprises dans divers secteurs participent à cette mission, pour citer : les travaux publics, les matériaux de construction, les technologies de l’information, l’énergie, les énergies renouvelables, les industries alimentaires et agro-alimentaires, la santé et l’enseignement supérieur.

Ces journées seront une aubaine pour l’ouverture aux marchés étrangers et pour la consolidation des relations économiques bilatérales entre les deux pays. Il est à noter que ces journées seront organisées en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie à Nouakchott, le Centre pour la Promotion des Exportations CEPEX, l’Ambassade de Mauritanie en Tunisie, la Chambre Mauritanienne de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, l’Union Nationale du patronat Mauritanien et en collaboration avec la compagnie Tunisair et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunisie CCIT, l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation API , l’Agence de promotion des investissements agricoles APIA, l’Agence Mauritanienne de promotion des investissements et les autorités de la zone franche de NOUADHIBOU.

En marge de cette visite, il y aura de nombreuses rencontres d’affaires entre les délégations des deux pays et des visites sur terrain pour un certain nombre de groupements économiques à Nouakchott et Nouadhibou.

Des réunions auront lieu aussi avec des représentants du gouvernement Mauritanien dans le but de discuter des outils de coopération dans beaucoup de secteurs prometteurs.

Communiqué