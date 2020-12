Tunisie : Méchichi décide un audit du ministère de l’Environnement et toutes les instances qui en relèvent

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a ordonné ce mardi 22 décembre « un audit global et approfondi » du ministère de l’Environnement et des affaires locales, et des instances et institutions qui relèvent du secteur de l’Environnement.

Cette décision a été annoncée lors d’une réunion ce matin à la Kasbah avec le président de l’instance générale des services publics, le président de l’instance du contrôle général des finances, le président de l’instance de contrôle général des domaines de l’Etat et le président de l’instance des contrôleurs de l’Etat, en présence du Secrétaire Général du gouvernement.

Cet audit devra être réalisé une fois tous les précédents rapports de contrôle passés en revue, et leurs observations et recommandations examinées, indique en ce début d’après-midi la présidence du gouvernement dans un communiqué, inscrivant cette réunion « dans une approche objective et globale pour traiter les dossiers de corruption et mauvaise gestion dans certains secteurs vitaux ».

Le chef du gouvernement a ajouté que l’approche de l’Etat en matière de consécration des principes de bonne gouvernance et de préservation de l’argent public, devra être professionnelle et objective, sans aucune autre considération.

Cette réunion intervient sur fond de l’instruction menée par le tribunal de Sousse, autour de l’affaire des déchets italiens, où des mandats de dépôt ont été émis contre de hauts responsables, dont l’ex-ministre de l’Environnement.

Gnetnews