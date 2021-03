Tunisie : MÃ©chichi pose la rÃ©conciliation Ã©conomique et appelle Ã  rompre avec les longues poursuites judiciaires contre les hommes dâ€™affaires

Tunisie : Méchichi pose la réconciliation économique et appelle à rompre avec les longues poursuites judiciaires contre les hommes d’affaires

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a déclaré ce mercredi 17 Mars, que la situation économique est extrêmement grave, et requiert un climat politique propice au décollage économique.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une rencontre à Beit el-Hikma, en présence du gouverneur de la banque centrale, du SG de l’UGTT, et du président de l’UTICA, ainsi que d’acteurs économiques, Méchichi a affirmé que « le gouvernement est en train de créer une dynamique économique positive, à même de créer une dynamique politique ».

« Nous souhaitons que toute la classe politique adhère à cette dynamique positive », a-t-il souligné, en alertant : « si la crise économique débouche sur une situation de faillite ou de quasi-faillite, cela ne va pas profiter aux politiciens ; si le plafond s’écroule, il s’écroulera sur tout le monde. »

Le gouvernement entame une série de rencontres, celles de Beït el-Hikma, avec ses partenaires économiques et sociaux, un groupe d’investisseurs et d’hommes d’affaires pour les écouter au sujet du programme de réforme économique que l’on est en train d’élaborer et que l’on va présenter à nos partenaires internationaux, a-t-il indiqué.

Ces rencontres visent « à poser une nouvelle approche avec le capital national et les hommes d’affaires, en leur proposant la réconciliation économique, mais aussi une réconciliation de l’investisseur tunisien avec le cadre juridique et réglementaire ».

Il a déploré le discours négatif que l’on entendait depuis longtemps, envers l’investisseur et l’homme d’affaires. « Nous souhaitons que les Tunisiens les considèrent comme un exemple de libre initiative, d’investissement, de création de richesses et d’emplois, dans le cadre du respect de la loi et de leurs devoirs envers l’Etat ».

Le locataire de la Kasbah a appelé à la nécessité « de rompre avec les poursuites judiciaires de longue haleine contre les hommes d’affaires et de rétablir la confiance des investisseurs dans leur pays et son arsenal législatif ». Il appelé « à trouver des circuits alternatifs aux peines de prison, permettant d’atteindre la finalité doublement : respecter la loi mais aussi assurer la pérennité de l’entreprise, de l’emploi et de l’investissement ».

Il a annoncé que le gouvernement allait demander à l’Assemblée de hâter l’examen de certains projets de loi, comme celui sur la relance économique, ou l’amendement de la réglementation des changes, etc, pour redynamiser l’économie.

