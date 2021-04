Tunisie : MÃ©chichi prÃ©side la rÃ©union du comitÃ© scientifique, et appelle Ã  parfaire la stratÃ©gie de communication autour de lâ€™Ã©pidÃ©mie

Tunisie : Méchichi préside la réunion du comité scientifique, et appelle à parfaire la stratégie de communication autour de l’épidémie

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé hier après-midi, lundi 05 avril, au palais du gouvernement de la Kasbah, la réunion du Comité scientifique, consacrée à l’examen de la situation épidémiologique dans le pays, et des différentes méthodes scientifiques devant être utilisées face à l’épidémie.

Mechichi a appelé à bien étudier l’actuelle situation épidémiologique, et à parfaire la stratégie de sa gestion, en tenant compte des circonstances économiques et sociales et de la spécificité de l’étape à venir.

Il a appelé à renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes, au sujet des mesures prises, et des données y afférentes.

Le locataire de la Kasbah a, par ailleurs, recommandé d’établir une politique de communication précise et efficace, autour de la situation épidémique, reposant sur des données détaillées quant à l’état de propagation du virus. Il a, également, exhorté à unifier le discours scientifique et communicationnel et à l’actualiser avant de le présenter à l’opinion publique.

