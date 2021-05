Tunisie : MÃ©chichi prÃ©side un CMR sur les relations avec la France

Tunisie : Méchichi préside un CMR sur les relations avec la France

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a présidé ce vendredi 28 Mai 2021 au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint (CMR), consacré à la coopération tuniso-française.

Méchichi a salué les relations stratégiques reliant la Tunisie à la France, avec laquelle on partage les valeurs de justice, de liberté, d’égalité et de droits de l’homme, exprimant son engagement à œuvrer à promouvoir ces relations, dans le cadre d’une vision commune d’avenir, rapporte la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Il s’est arrêté « au soutien français continu à la Tunisie, dans le cadre de la coopération bilatérale, de l’Union européenne, voire avec les bailleurs de fonds ».

La Tunisie offre, à son tour, à la France, le partenaire économique et l’un des plus importants investisseurs du pays, un climat incitatif à l’investissement dans le cadre d’un développement solidaire, profitable aux deux pays, a-t-il encore souligné, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement a affirmé l’importance de la visite du Premier ministre français, Jean Castex, les 02 et 03 Juin 2012, qui intervient dans le cadre de la réunion du haut conseil de coopération, l’un des plus importants rendez-vous économiques pour consolider les relations tuniso-françaises économiques, diplomatiques et culturelles.

Gnetnews