Tunisie : Mechichi reÃ§oit les syndicats sÃ©curitaires, et promet dâ€™accÃ©der Ã  leurs revendications

Tunisie : Mechichi reçoit les syndicats sécuritaires, et promet d’accéder à leurs revendications

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a rencontré mercredi 03 février les représentants des syndicats sécuritaires, au palais de la Kasbah, pour écouter leurs préoccupations.

Ont été représentés à cette séance qui s’est déroulée dans l’après-midi, le syndicat des fonctionnaires de la direction générale des unités d’intervention, l’Union nationale des syndicats des forces de sécurité tunisienne, le syndicat général de la garde nationale, le syndicat des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité publique, et l’union des syndicats de la protection civile.

Mechichi a salué « les efforts considérables déployés par les sécuritaires dans des périodes difficiles dans le pays, et leurs sacrifices dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus, qui a fait plusieurs martyrs de l’institution sécuritaire ayant succombé au virus ».

Le locataire de la Kasbah est revenu sur les protestations survenues dernièrement dans le pays, affirmant que « l’Etat est garant de la liberté de manifestation et de protestation. L’institution sécuritaire encadre toutes les contestations légitimes et pacifiques, a fortiori qu’elles expriment les aspirations et préoccupations des citoyens, y compris les sécuritaires même », a-t-il souligné, condamnant toutes « les protestations qui ont recours à la violence, à l’atteinte aux biens publics et privés, au saccage et au chaos ».

Hichem Mechichi a dit les dispositions du gouvernement « à interagir, positivement, avec les revendications sociales et professionnelles des sécuritaires, et à honorer les engagements pris précédemment ».

Il a cité l’accélération de l’examen de certains amendements de projets de loi, dont ceux sur le statut de base des corps des forces de sécurité intérieure, et la révision des parcours professionnels, ce qui est de nature à améliorer l’action sécuritaire, d’autant que notre pays est en guerre permanente contre le terrorisme et le crime organisé.

