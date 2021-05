Tunisie : MÃ©chichi rÃ©unit le comitÃ© scientifique, en attendant lâ€™annonce des mesures propres Ã  lâ€™AÃ¯d el-Fitr

Tunisie : Méchichi réunit le comité scientifique, en attendant l’annonce des mesures propres à l’Aïd el-Fitr

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé hier après-midi, mercredi 05 Mai, à la Kasbah une réunion du Comité scientifique consacrée aux dernières évolutions de la situation épidémiologique et à l’état d’avancement de la vaccination.

La réunion a, également, porté sur la promptitude des établissements hospitaliers sur les plans humain et logistique, à faire face aux évolutions de la situation épidémiologique.

Méchichi a appelé le gouvernement à « la nécessité d’accélérer la cadence de la vaccination, et en assurer une bonne marche afin qu’elle touche toutes les catégories visées, selon les étapes prédéterminées par la campagne nationale de vaccination ».

Le locataire de la Kasbah a mis l’accent sur l’importance des décisions et propositions présentées par le comité scientifique, affirmant que ses travaux, leurs résultats et ses conceptions ne font l’objet d’aucune pression, de quelque nature que ce soit, et que sa stratégie repose fondamentalement sur des critères purement scientifiques. Un ton qui montre que le gouvernement va se plier aux propositions du comité scientifique.

Lors de sa dernière réunion, le CS a proposé de décréter un confinement général les deux premiers jours de l’Aïd, et d’interdire les déplacements entre les villes et les rassemblements à partir du 08 Mai, afin d’éviter de nouvelles contaminations, et d’endiguer l’épidémie qui connait un rebond inquiétant en Tunisie.

Gnetnews