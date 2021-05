Tunisie : Méchichi se rend au groupe tunisien Coficab à Guarda au Portugal

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est rendu hier, lundi 10 Mai, au siège du groupement industriel tunisien Coficab, spécialisé dans la fabrication des câbles automobiles, dans la ville de Guarda, à environ 300 Km de la capitale Lisbonne.

Le PDG du groupe, Hichem Elloumi, a présenté un aperçu sur cette usine tunisienne, implantée depuis 1993 au Portugal, et qui fabrique des câbles de voitures électriques, et des systèmes électroniques.

Il a, par ailleurs, évoqué « les tendances du marché mondial de l’industrie automobile qui utilise les nouvelles technologies pour les voitures d’avenir, notamment les voitures électroniques, et l’économie d’énergie qu’elles permettent », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elloumi a affirmé l’intention de son groupe d’investir dans ce secteur prometteur.

Méchichi, en visite les 10 et 11 Mai au Portugal où il s’est entretenu hier avec le ministre de l’Intérieru portugais, s’est rendu au centre de recherche – développement du groupe et s’est arrêté aux usages des technologies modernes, dans l’industrie des composants automobiles.

Le chef du gouvernement a salué « les réalisations de cette entreprise tunisienne qui a démarré en tant qu’entreprise locale pour devenir une société internationale, de renommée en matière de fabrication de composants automobiles’.

Il a par ailleurs assuré les entreprises tunisiennes qui investissent à l’étranger, et emploient une main d’œuvre tunisienne de son soutien. « Ces sociétés prouvent la réussite des compétences tunisiennes à l’étranger, et leur capacité à conquérir le marché mondial, et à créer des richesses ».

L’usine de Guarda emploie 800 personnes entre cadres et employés. Le groupe tunisien possède des usines dans 13 pays à travers le monde.

Gnetnews