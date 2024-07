Tunisie: Météo du mardi 16 juillet 2024

Ce mardi 16 juillet 2024, la météo s’annonce majoritairement claire avec peu de nuages dans la plupart des régions de la Tunisie. Cependant, dans l’après-midi, des nuages sont prévus dans le Sud-ouest, avec possibilité d’orages.

Les vents seront faibles à modérés, se renforçant relativement près des côtes Nord et dans le sud en après-midi.

La mer sera peu à agitée sur le Golfe de Tunis et à Hammamet.

Les températures resteront relativement stables, avec des maximales prévues entre 32°C et 37°C sur les zones côtières, et entre 38°C et 43°C dans le reste du pays, atteignant jusqu’à 45°C dans le Sud-ouest et l’extrême Sud avec l’arrivée du sirocco, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Voici un aperçu des températures prévues dans les 24 gouvernorats de la République :

– Tunis : 36°C

– Ariana : 34°C

– La Manouba : 37°C

– Ben Arous : 36°C

– Nabeul : 37°C

– Bizerte : 33°C

– Zaghouan : 40°C

– Sousse : 35°C

– Monastir : 34°C

– Mahdia : 33°C

– Sfax : 35°C

– Béja : 40°C

– Jendouba : 41°C

– Le Kef : 39°C

– Siliana : 41°C

– Kairouan : 41°C

– Sidi Bouzid : 42°C

– Kasserine : 42°C

– Gabès : 36°C

– Médenine : 39°C

– Gafsa : 42°C

– Tozeur : 44°C

– Tataouine : 39°C

– Kébili : 43°C

Ces prévisions météorologiques sont basées sur les données fournies par l’Institut national de la météorologie.

