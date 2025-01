Tunisie: Météo du mercredi 08 janvier 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour le mercredi 8 janvier 2025, le temps sera globalement nuageux à travers tout le pays.

Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort dans un premier temps, avant de devenir très fort près des côtes, tandis qu’il restera modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord et Est.

En ce qui concerne les températures, elles connaîtront une légère hausse, avec des maximales atteignant entre 18 et 20 degrés dans les régions côtières et entre 15 et 19 degrés dans les zones intérieures.

