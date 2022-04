Tunisie: MÃ©tÃ©o du samedi 2 avril

Tunisie: Météo du samedi 2 avril

En ce premier jour du mois de Ramadan, l’Institut national de météorologie a indiqué que le temps sera marqué par une baisse des températures et un vent fort.

Des nuages abondants seront observés sur l’ensemble du pays avec des pluies éparses par endroits.

L’INM annonce un vent fort de secteur nord entre Bizerte et le Golfe d’Hammamet et de secteur nord-est et sud sur le long des côtes restantes, ce qui rendra la mer très agitée.

Quant au mercure, il oscillera entre 12 et 18 degrés dans les régions du nord et entre 18 et 25 degrés dans le reste du pays.

Gnetnews