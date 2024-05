Tunisie/mÃ©tÃ©o: Nuages et lÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures

Tunisie/météo: Nuages et légère hausse des températures

Selon les prévisions météorologiques pour ce vendredi 10 mai 2024, le ciel se caractérisera par des passages nuageux dans la plupart des régions, avec une concentration plus dense dans le nord du pays.

Des vents relativement forts venant du nord souffleront le long des côtes, tandis que dans les régions intérieures, ils seront de faible à modérée.

Les températures connaîtront une légère augmentation, oscillant entre 20 et 25 degrés Celsius sur les côtes et les hauteurs, et entre 26 et 29 degrés Celsius dans les autres régions du pays.

