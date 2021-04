Tunisie/ Météo : Temps pluvieux, l’alerte maintenu pour la navigation et la pêche

Les conditions météorologiques seront marquées par des perturbations ce jeudi 15 avril.

Un temps pluvieux est attendu au Nord et dans les régions Ouest, avec des pluies éparses et des orages, qui engloberaient, progressivement, l’est du pays et seront localement intenses.

Les vents violents requièrent la vigilance près des côtes et au Sud, avec des tempêtes de sable…leur vitesse pourrait atteindre 70 km/ heure, dépassant, à titre provisoire, les 90 km/ heure sous forme de rafales au Sud-Ouest.

Les bulletins d’alerte sont maintenus pour la navigation et la pêche à partir de l’après-midi…la mer est perturbée à fortement perturbée.

Les températures varient entre 17 et 22° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières, et seront entre 28 et 34° dans le reste de régions, atteignant les 37° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews