Tunisie : Nabil Ammar reçu par Jack Lang à l’IMA, et rencontre les Tunisiens de France

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, avec le Président de l’Institut du Monde Arabe (IMA), Jack Lang, dans le cadre de sa visite de travail en France, les 30 et 31 mai.

Cette rencontre a permis d’évoquer la profondeur et la richesse des relations de coopération existantes entre la Tunisie et l’Institut en plus de l’importance qu’accorde la Tunisie aux différentes activités de l’Institut, indique le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Les discussions ont reflété « une volonté commune des deux parties de développer et de diversifier davantage les projets de coopération dans plusieurs domaines importants, tels que la langue arabe, la littérature et les programmes artistiques, reflétant la richesse du patrimoine culturel de notre pays et le dynamisme culturel dont il est témoin ».