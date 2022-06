Tunisie : Najla Bouden rencontre des représentants d’institutions financières internationales

Le programme des réformes dans la fonction publique et les entreprises publiques a été au centre d’une rencontre hier, mercredi 22 juin, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et une délégation de la banque mondiale et des institutions financières internationales.

La rencontre a également planché sur les principaux nouveaux mécanismes, en vue de polariser davantage les investisseurs étrangers, et faciliter les procédures de création d’entreprises, annonce ce soir la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La délégation comptait, notamment, le vice-président de la banque mondiale, Farid Belhaj, le directeur régional de l’Afrique du Nord de l’International Finance corporation, Cheikh Omar Siela, ainsi que des représentants de ces institutions financières à Tunis.

Samir Saïed et Neïla Nouira Gongi, respectivement, ministre de l’économie e de la planification et ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, ainsi que la Secrétaire Générale du gouvernement, Sarra Rejeb ont été présents à cette rencontre.

Cette réunion intervient, en marge du forum de Tunis pour l’investissement, tenu les 23 et 24 juin, sous le thème « la Tunisie des réformes et des valeurs compétitives », auquel participent des représentants d’institutions financières internationales, d’entreprises économiques mondiales et d’acteurs économiques.

Gnetnews