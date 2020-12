Tunisie : Néjib Chebbi pointe le tiraillement destructeur entre Rached Ghannouchi et Kaïs Saïed

L’homme politique, Ahmed Nejib Chebbi, estime ce mardi 29 décembre que « la Tunisie n’a pas besoin d’un changement de personnes, mais d’un changement de politiques », se demandant « si Hichem Mechichi pense à ce qui est utile pour les gens, ou adhére-t-il au jeu des partis, et au tiraillement destructeur entre Rached Ghannouchi et Kaïs Saïed ».

« Mechichi, seul, possède la réponse et assume la responsabilité de ses choix, entretemps, le citoyen appréhende l’avenir avec inquiétude et crainte », souligne-t-il.

Dans un post sur sa page officielle Facebook, Chebbi s’interroge » si la Tunisie a besoin d’un changement gouvernemental, ou a-t-elle besoin de politiques mettant un terme à l’hémorragie des finances publiques via des réformes structurelles à moyen terme, et le rétablissement de ses équilibres extérieurs, commerciaux et financiers, à travers l’investissement et la mobilisation de ses différentes ressources ».

Le changement des personnes est-il de nature à réaliser ces objectifs urgents ? Ou est-ce leur concrétisation requiert un congrès national de salut, mettant en place une feuille de route, que le gouvernement s’engage à mettre en application, avec l’approbation de la société avec ses instances, ses organisations et ses compétences, se demande-t-il.

Gnetnews