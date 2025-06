Tunisie–France : Khaled Nouri condamne fermement l’assassinat à caractère raciste d’un citoyen tunisien à Puget-sur-Argens

Le ministre tunisien de l’Intérieur, Khaled Nouri, s’est entretenu ce lundi par téléphone avec son homologue français, Bruno Retailleau, à la suite du meurtre qualifié de « terroriste » du citoyen tunisien Hichem Miraoui, survenu samedi 31 mai à Puget-sur-Argens, dans le sud-est de la France.

Ce drame, décrit comme un « crime odieux », a profondément choqué l’opinion publique tunisienne. Khaled Nouri a exprimé sa vive condamnation de cet acte tragique, qu’il a qualifié d’inhumain et inacceptable. Il a souligné la nécessité de renforcer la protection des membres de la communauté tunisienne résidant en France, en adoptant une approche préventive face aux menaces xénophobes et aux discours de haine.

Le ministre tunisien a également mis en garde contre les discours extrémistes et racistes, qui nourrissent un climat propice à ce type de violences, appelant à une vigilance accrue et à une action ferme contre toutes les formes d’incitation à la haine.

De son côté, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a fermement dénoncé cet acte qu’il a qualifié de « raciste et terroriste ». Il a exprimé, au nom du gouvernement français, ses condoléances à la famille de la victime et au peuple tunisien, assurant que l’auteur du crime sera poursuivi avec la plus grande rigueur.

Selon les premières informations relayées par les médias français, un homme de 53 ans aurait abattu son voisin tunisien, âgé de 35 ans, avant de blesser un jeune homme d’origine turque. Le parquet du département du Var a ouvert une enquête pour « homicide à motivation raciste ».

Les autorités françaises ont affirmé leur détermination à lutter contre toutes les formes de violence raciale et à préserver la cohésion de la société, rappelant que de tels actes ne reflètent ni les valeurs de la République ni celles de la majorité des citoyens français.

Gnetnews