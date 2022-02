Tunisie : Nemsia dÃ©voile les raisons du retard du versement des salaires

Tunisie : Nemsia dévoile les raisons du retard du versement des salaires

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a déclaré hier, avoir présenté au chef de l’Etat, un exposé sur les finances publiques et la manière dont le ministère des Finances assure toutes ces dépenses.

Dans une déclaration à l’issue d’une entrevue avec le président de la république, Kaïs Saïed, à Carthage, avec sa collègue du Commerce, Fadhila Rabhi, Nemsia a indiqué que cette rencontre était une occasion de parler des finances publiques, et la manière d’assurer la couverture des dépenses publiques.

« Nous avons discuté de la manière d’affecter toutes les dépenses dans les délais notamment les salaires », a-t-elle souligné.

« Les salaires sont versés la dernière semaine de chaque mois, moyennant un calendrier préétabli, a-t-elle ajouté, signalant que le traitement des salaires commence vers le 21 ou le 22 de chaque mois.

S’agissant des salaires de janvier, et toute la controverse qui tourne autour du fait du retard de leur versement, notamment dans certains secteurs, elle a dit que son ministère a commencé à travailler dessus le 21 janvier, imputant le retard au fait que les 22 et 23 ont coïncidé avec le week-end.

Elle a reconnu que les salaires ont été versés, en dernier, au ministère de l’éducation, « les salaires de ce ministère ont été travaillés le 28 juillet…mais ils n’ont pu être décaissés que le 31 janvier, a-t-elle dit en substance.

Nemsia a assuré que « rien n’a changé au ministère des finances en la matière, on travaille comme avant, mais on ne peut assumer les situations provoquées ».

« Le gouvernement suit le versement des salaires et les virements sociaux aux familles démunies et les catégories faibles, un rôle que l’Etat a assuré pendant des dizaines d’années et qu’il continuera à assurer », a-t-elle affirmé.

Kaïs Saïed a exhorté la ministre à verser les salaires à leur échéance.

Gnetnews