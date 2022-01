Tunisie : « Noureddine Bhiri est entre la vie et la mort », appel urgent à sa femme et ses enfants à le visiter à l’hôpital (Dilou)

Le membre du comité de Défense, Samir Dilou, a affirmé ce mercredi 05 janvier, lors d’un point de presse urgent, que Nourddine Bhiri est entre la vie et la mort, selon des sources médicales sûres, faisant assumer la responsabilité pour sa santé et sa vie, à tous ceux qui ont contribué à l’enlever et à le séquestrer dans un lieu secret.

L’avocat qui en a appelé aux organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme, a ajouté que « le dirigeant d’Ennahdha et ancien ministre de la Justice, Nourddine Bhiri, mène une grève de la faim sauvage, et qu’il a arrêté de se nourrir, de boire et de prendre ses médicaments ».

Il a, par ailleurs, indiqué que son épouse Saïda Akremi avait été informée il y a peu, de la nécessité de se rendre à Bizerte, accompagnée de ses enfants, pour visiter son mari à l’hôpital.

Cette convocation urgente de la part d’une partie sécuritaire à la famille de Bhiri, pousse le comité à considérer que « Bhiri est dans une situation critique, et fait assumer la totale responsabilité pour sa vie, aux autorités »., a-t-il ajouté.

Samir Dilou a encore déclaré que « le ministre de l’Intérieur a adressé des accusations à caractère terroriste à Noureddine Bhiri, comme il a accusé le comité de défense de supercherie, et la justice de nonchalance ».

Le ministre de l’Intérieur a indiqué que Me Saïda Akremi a refusé de visiter son mari, alors qu’elle en a été empêchée, et on lui a demandé de signer un document avant de lui rendre visite, a-t-il dit.

Gnetnews