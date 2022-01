Tunisie : Rebondissements dans l’affaire Bhiri, le comité de défense tient « un point de presse urgent »

Le comité de défense de Noureddine Bhiri tient « un point de presse urgent » pour informer l’opinion publique nationale et internationale sur « des évolutions graves dans le dossier », annonce Samir Dilou.

Ce point de presse est prévu à 10h 30 mn à la maison de l’avocat. Il serait le deuxième après celui tenu le lundi 03 janvier, par ledit Comité composé notamment de l’ex-bâtonnier et avocat, Abderrazek Kilani, de l’avocat et député de l’Assemblée suspendue, Samir Dilou, et de l’avocate et épouse de Bhiri Saïda Akremi, où il a annoncé le dépôt d’une plainte contre le président de la république, Kaïs Saïed et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

Le ministre de l’Intérieur a le lendemain tenu une conférence de presse, où il a affirmé que la décision d’assignation à résidence est conforme à la loi, et est motivée par des dépassements liés à l’octroi de passeports et autres documents, d’une manière illégale.

Le parquet a, à son, tour fait paraître un communiqué hier, où il est revenu sur les faits, en exprimant son « étonnement » des propos du ministre de l’Intérieur, pour avoir évoqué la lenteur de la justice et « le blocage » de la procédure.

Gnetnews