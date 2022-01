Tunisie : Noureddine Bhiri transféré à l’hôpital après un malaise

Le dirigeant d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, placé en résidence surveillée, depuis vendredi dernier, jour où il a été arrêté, d’une manière musclée, devant son domicile, a été transféré à l’hôpital.

L’avocat et député Samir Dilou avait annoncé, hier soir, sur sa page officielle, Facebook, que Noureddine Bhiri, était transféré à l’hôpital Habib Bougatfa à Bizerte, après la dégradation de son état de santé.

Le président du bureau de la santé et des affaires sociales du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, avait fait état, auparavant, d’informations selon lequel le vice-président du mouvement et député de l’Assemblé, Noureddine Bhiri était victime d’un malaise et était transféré à un lieu inconnu.

Lors d’un point de presse dimanche, retransmis sur la page officielle, Facebook, du mouvement, il avait exprimé « la crainte de la dégradation de l’état de santé de Bhiri qui souffre de plusieurs maladies ( diabète, hypertension artérielle, et tachycardie), un état qui requiert un suivi régulier et une prise quotidienne de médicaments ».

« Le fait que Noureddine Bhiri soit privé de médicaments pendant trois jours, et qu’il soit victime de violence et de pression psychique pourraient lui valoir de graves complications et mettre sa vie en péril », avait-t-il dit.

Il avait appelé à révéler le lieu où il se trouve, et à le soumettre à des médecins indépendants, afin d’établir la vérité sur son état de santé et éclairer l’opinion publique.

