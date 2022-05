Tunisie : Noureddine Taboubi a rencontrÃ© KaÃ¯s SaÃ¯ed dimanche, une rencontre non mÃ©diatisÃ©e

Tunisie : Noureddine Taboubi a rencontré Kaïs Saïed dimanche, une rencontre non médiatisée

Une rencontre a réuni hier dimanche 22 Mai 2022, le président de la république, Kaïs Saïed, et le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, comme l’avait annoncé l’organisation syndicale le jour même, sans en révéler la teneur.

Rien n’avait filtré dans l’immédiat de cette rencontre ni de la part de la présidence, ni de celle de l’UGTT, le chef de la centrale syndicale devrait se prononcer là-dessus, en marge de la commission administrative de l’UGTT, qui a démarré ce lundi 23 Mai à Hammamet Sud.

Cette rencontre devrait, selon toute vraisemblance, porter sur les réformes politiques et constitutionnelles préconisées par le président de la république, tout autant que les réformes économiques et sociales et le dialogue national, désormais régis par le décret-loi n’o 30 de l’année 2022 portant sur « la création d’une instance nationale consultative pour une nouvelle république », paru en fin de semaine au Journal Officiel.

A notre que conformément de ce nouveau texte, les organisations nationales, dont l’UGTT, proposent les membres de la commission économique et sociale.

La centrale syndicale avait déclaré, auparavant, par la voix de son Secrétaire Général, rejeter toute participation à un dialogue national, dont les résultats sont connus d’avance.

