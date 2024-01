Tunisie : Nouvelle composition du gouvernement, 24 ministres et 05 secrétaires d’Etat

Après le remaniement ministériel partiel opéré hier, mercredi 24 janvier 2024, par le président de la république, où il a nommé trois ministres et trois secrétaires d’Etat, à raison d’un binôme à la tête de chacun des trois ministères (Economie et Planification ; Industrie, Mines et énergie, et Emploi et formation professionnelle), le gouvernement de Ahmed Hachani est, désormais, composé de 24 ministres et 5 secrétaires d’Etat.

Un cabinet assez élargi qui compte neuf femmes, dont une occupe un ministère de souveraineté, celui de la justice en la personne de Leïla Jeffal, et l’autre un ministère régalien, celui des Finances, en la personne de Sihem Boughdiri Nemsia.

Les deux sont présentes au gouvernement depuis le 12 octobre 2021, dans le premier cabinet de Najla Bouden.

Plusieurs autres ministres maintenus à leur poste, appartiennent à l’équipe initiale, alors que d’autres ont dû céder leur fauteuil à des successeurs, dans des remaniements ministériels opérés par à-coups par le chef de l’Etat.

Si le nombre des ministres est resté le même depuis l’automne 2021 (24), celui des secrétaires d’Etat est porté à cinq contre un (dans le premier cabinet).

Les nouveaux secrétaires d’Etat se sont vus confier des dossiers brûlants et inextricables, leurs travaux devront contribuer à la transformation de l’économie tunisienne face aux changements climatiques et exigences de l’heure (déficit hydrique, crise énergétique), et à répondre à une urgence économique et/ou sociale (PME, sociétés communautaires…).

Par-delà les tâches ponctuelles, le gouvernement dans son ensemble a pour priorités primordiales le redressement des finances publiques, la relance de l’économie, l’amélioration de l’approvisionnement du marché, le soutien du pouvoir d’achat, et on en passe. Il est tenu par une obligation de résultats, a fortiori que l’on est dans une année électorale, où le président en exercice qui sera, inéluctablement candidat à sa propre succession, devra faire valoir son bilan pour briguer un second mandat.

I Ministres :

*Leifa Jaffal : ministre de la Justice

*Imed Memiche : ministre de la Défense nationale

*Kamel Fekih : ministre de l’Intérieur

*Nabil Ammar : ministre des Affaires étrangères, de la migration, et des Tunisiens à l’étranger

*Sihem Boughdiri Nemsia : ministre des Finances

*Nizar Ben Néji : ministre des Technologies de la Communication

*Fériel Ouerghi Sebeï : ministre de l’Economie et de la Planification,

*Rabie Majidi : ministre du Transport

*Malek Zahi : ministre des Affaires Sociales

*Ftama Thabet Chiboub : ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie

*Kalthoum Ben Rejeb Guezzah : ministre du Commerce et du développement des exportations

*Abelmonem Belati : ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche

*Sarra Zaâfrani Zenzeri : ministre de l’Equipement et de l’Habitat

*Mohamed Rekik : ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières

*Ali Mrabet : ministre de la Santé

*Mohamed Ali Boughdiri : ministre de l’Education

*Moncef Boukthir : ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique

*Ibrahmi Chaïbi : ministre des Affaires religieuses

*Leïla Chikhaoui : ministre de l’Environnement

*Amel Belhaj Moussa : ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors

*Kamel Deguiche : ministre de la Jeunesse et des Sports

*Lotfi Dhiab : ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle

*Hayett Guetat Guermezi : ministre des affaires culturelles

*Mohamed Moez Belhassine : ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

II Secrétaires d’Etat :

*Mounir Ben Réjiba : Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères ;

*Ridha Gabouj : Secrétaire d’Etat à l’Eau (Agriculture)

*Samir Abdlehafidh, Secrétaire d’Etat aux Petites et moyennes entreprises (Economie)

*Ouael Chouchane, Secrétaire d’Etat à la transition énergétique (Industrie)

*Riadh Chaoued, Secrétaire d’Etat, chargé des sociétés communautaires (Emploi).

Gnetnews