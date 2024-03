Tunisie : Nuages partiels à denses, les températures atteindraient les 35°

La semaine débute dans un temps maussade. Un ciel, partiellement à densément, nuageux, enveloppe l’ensemble du pays, avec certaines pluies l’après-midi dans les régions Ouest.

Les précipitations seront, provisoirement, orageuses ; elles englobent, localement, les régions Est pendant la nuit.

Le vent est du secteur Sud, modéré le matin au Nord et au Centre, il se renforce, progressivement, dans l’ensemble des régions, où il dépasse 60 Km/ heure, sous forme de rafales, avec des tempêtes de sable locales dans le Sud.

La mer est agitée, à localement très agitée.

Les températures sont plus ou moins élevées. Les maximales sont comprises entre 25 et 30° au Nord et au Centre, dans la limite de 22° dans les régions Est du Nord et sur les hauteurs, et entre 30 et 35° au Sud.

