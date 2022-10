Tunisie/ Omra : Chaïbi appelle à accorder le visa aux pèlerins, 72 heures avant le vol

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, et le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, ont signé hier, lundi, au siège du ministère, le document d’orientation organisant le petit pèlerinage (Omra), en présence des fédérations professionnelles représentant les agences de voyage, et des membres de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra.

Chaïbi a appelé les agences de voyage à s’en tenir aux clauses de ce document, à préserver la dignité du pèlerin et à l’accompagner à toutes les étapes de l’accomplissement de ce rite, indique le ministère des Affaires religieuses dans un communiqué, paru sur sa page officielle Facebook.

Il a appelé à accorder son visa au pèlerin, 72 heures au moins avant le vol.

Le ministre du Tourisme a appelé, pour sa part, les pèlerins à traiter avec les agences de voyage de catégorie A, en vue de préserver leurs droits.

Gnetnews