Tunisie/ Open Sky : L’Union europÃ©enne a reportÃ© la signature des accords (ministre)

Tunisie/ Open Sky : L’Union européenne a reporté la signature des accords (ministre)

Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, a annoncé hier lundi le lancement du premier vol de Tunisair, à partir de l’aéroport de Tunis-Carthage, à destination de Tripoli, au cours de la première quinzaine de Ramadan.

Par ailleurs, trois vols hebdomadaires seront assurés à partir de l’aéroport de Sfax, vers la capitale libyenne, à bord de Tunisair express, en attendant la programmation de vols quotidiens.

Le ministre a, également, indiqué lors d’une audition au sein de la commission des Tunisiens de l’étranger à l’Assemblée, que la flotte de Tunisair allait être renforcée par un nouvel appareil au mois d’octobre prochain, et deux nouveaux avions en 2022.

Chakchouk a affirmé que la Tunisie était entièrement disposée à conclure les accords de l’Open Sky, signalant que cette signature a été reportée par l’Union européenne, à cause de la pandémie du Coronavirus.

Il a mis l’accent sur les efforts du ministère pour rapprocher les points de vue dans le dossier de TAV Tunisie, affirmant son attachement à la régularisation de la situation des employés de Monastir, et au rééchelonnement de la dette à la charge de Tunisair.

Le ministre a fait état du démarrage du plan de sauvetage de la compagnie Tunisair, le considérant comme étant parmi les priorités les plus urgentes pour faire réussir la saison du retour des Tunisiens de l’étranger. Il a ajouté qu’une stratégie différente et urgente sera adoptée fondée sur la baisse du nombre de vols, en optant pour les critères d’efficacité et de rentabilité, ainsi que sur la digitalisation des services, permettant l’amélioration des réservations et des recettes.

