Tunisie : Othman Jarandi s’entretient avec Sameh Chokri au Caire

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu au Caire, avec son homologue égyptien, Sameh Chokri, en marge de la tenue de la 158ème session de la réunion de la Ligue arabe au niveau ministérie l , consacrée à la sécurité alimentaire et énergétique.

Les deux ministres se sont dits résolus à consolider la coopération bilatérale en consécration de la volonté des dirigeants des deux pays, mettant l’accent sur « la nécessité d’assurer un suivi périodique des résultats de la 17ème session de la haute commission mixte, tenue les 12 et 13 Mai 2022 à Tunis ».

Les deux parties ont discuté « des points inscrits à l’ordre du jour de la réunion, et les moyens de renforcer l’action arabe conjointe, de manière à la mettre en cohérence avec les mutations internationales, lesquelles requièrent plus de solidarité et de cohésion », rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Jarandi et Chokri se sont engagés à poursuivre leurs concertations, dans la perspective des prochaines échéances régionales et internationales, au service de leur deux pays respectifs et de la région dans son ensemble.

Gnetnews