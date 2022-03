Tunisie : Oui Ã  la dissolution de l’AssemblÃ©e, non au gouvernement actuel et Ã  la poursuite de la situation exceptionnelle (UGTT)

Tunisie : Oui à la dissolution de l’Assemblée, non au gouvernement actuel et à la poursuite de la situation exceptionnelle (UGTT)

L’UGTT considère ce jeudi 31 Mars qu’ »il n’y a plus de nécessité que l’Assemblée parlementaire dont les travaux sont gelés, se poursuive, étant donné qu’elle a donné une mauvaise image reflétant la perversité de la vie politique ».

Dans un communiqué rendu public ce soir, la centrale syndicale exprime son « refus du recours de parties agissantes à l’Assemblée parlementaire à des pays étrangers pour en tirer leur force, de planifier l’aventure de l’effritement de l’Etat et de le pousser vers l’inconnu ».

L’organisation considère cette décision comme étant « tardive, et est une réaction à une aventure visant à attenter à la stabilité du pays, et à l’entrainer dans la spirale du conflit des légalités ».

« La dissolution du parlement est une occasion, après une période de tergiversation, de rétablir la confiance, rassurer le peuple, et redonner espoir pour rectifier le processus, ce qui nécessite de prendre des décisions fondamentales visant à unifier les forces nationales et démocratiques, pour un dialogue national à même de sauver le pays », souligne-t-elle.

La centrale syndicale appelle « à réunir toutes les garanties à même de mettre un terme à cette situation exceptionnelle, qui s’est prolongée plus qu’il en faut, et à réunir toutes les conditions pour arrêter l’accaparement des pouvoirs et revenir à un processus démocratique, à travers la mise en place d’institutions constitutionnelles et respecter les droits et libertés ».

L’UGTT considère que « le choix du gouvernement actuel et sa prestation ne sont pas à la hauteur des défis d’une situation complexe, sur les plans national, régional et international, et ne répondent pas aux attentes des Tunisiens s’agissant d’en assurer la subsistance, le travail et la sécurité ».

L’influente organisation syndicale réclame « des mesures urgentes pour mettre un terme à la dégradation de la situation sociale et du pouvoir d’achat, ainsi qu’ à la montée de la spéculation ».

