Tunisie : Oui à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, non à la privatisation de certaines activités de la STEG

Le Secrétaire Général de la Fédération générale de l’électricité et du gaz, STEG, Abdelkader Jlassi, a affirmé, ce lundi 16 Mai, que la fédération encourage la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, excluant les informations et accusations adressées à l’UGTT, de bloquer une telle opération.

Lors d’un entretien téléphonique avec Shems, Jlassi a mis en garde contre la cession de certaines activités de la STEG au secteur privé, signalant que certaines activités devraient relever exclusivement des attributions de la société tunisienne de l’électricité et du gaz.

Le syndicaliste a évoqué la loi de l’année 2019, signalant que certaines positions n’ont pas été encore arrêtées avec le ministère de l’Industrie et de l’Energie.

Il faudrait aller de l’avant dans ce domaine pour préserver la pérennité de la STEG, a-t-il souligné.

Jlassi a indiqué que la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables est régie par la loi n’o 2015.

« Le blocage et la complexité émanent de l’administration et l’instabilité au niveau des ministères et non des syndicats, chose qui fait que le secteur des énergies renouvelables connaisse de grandes difficultés », a-t-il considéré.

Pour rappel, la STEG a annoncé hier dimanche une hausse de ses tarifs de l’électricité et du gaz pour la consommation domestique et les industriels.

