Tunisie : Ouverture ce vendredi du 1er tronçon de l’autoroute Gabès – Médenine

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a inauguré ce vendredi 24 décembre 2021, le premier tronçon de l’autoroute Gabès – Médenine, reliant Gabès et l’échangeur de Meddou sur 11.6 Km de long, et ce en présence, de cadres de Tunisie Autoroutes, du ministère et des cadres régionaux et locaux du gouvernorat.

Ce projet d’autoroute de 84 km de long, comprend cinq échangeurs, quatre stations de péage, 04 aires de repos, 119 édifices relationnels, et 419 édifices techniques, le cout de sa réalisation s’élève à 550 millions de dinars.

Il est à noter que les travaux de la troisième tranche reliant Mareth et Koutine ont été parachevés, alors que les travaux du 4ème lot entre Koutine et Médenine en sont à un stade d’avancement de 65 %.

La ministre a appelé à la nécessité d’accélérer la réalisation des travaux du 2ème lot du projet reliant Ketena et Mareth, après que les difficultés foncières ont été débloquées, afin qu’il entre en exploitation dans les délais les plus proches.

La ministre s’est, par ailleurs, enquise des travaux d’installation d’un système de péage, ainsi que les travaux d’éclairage public.

Ce faisant, les travaux de l’ensemble de cette autoroute devraient être fin prêts fin 2022.

Gnetnews