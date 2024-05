Tunisie : Parution dans les tous prochains jours du dÃ©cret portant relÃ¨vement de l’Ã¢ge de la retraite dans le secteur privÃ© (ministre)

Tunisie : Parution dans les tous prochains jours du décret portant relèvement de l’âge de la retraite dans le secteur privé (ministre)

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a annoncé, ce jeudi 02 Mai, la parution, tout prochainement, d’un décret portant prolongement de l’âge de la retraite dans le secteur privé, avec un effet rétroactif, à compter de janvier 2024.

Dans un entretien téléphonique avec Jawhara, le ministre a indiqué que ce décret paraitra au Journal Officiel, dans les tous prochains jours.

Le prolongement sera optionnel, et assorti de la condition de l’approbation de l’employeur, a-t-il expliqué, signalant que le but est d’unifier les régimes de retraite dans les secteurs public et privé.

L’âge de la retraite dans le public est, désormais, compris entre 62 et 65 ans.

Malek Zahi a, par ailleurs, estimé inadmissible l’écart des pensions dans les secteurs public et privé. La moyenne des pensions dans le public est de 1700 dinars, alors dans le privé, cette moyenne est de 600 dinars, a-t-il dit, pointant « une grande injustice ».

Il faudrait une révision touchant les lois, la revalorisation automatique des pensions, et autres mesures pour améliorer la situation des retraités dans le privé.

Il a encore annoncé des décisions pour améliorer les faibles pensions de retraite dans le secteur privé, signalant que « tous ces sujets seront examinés, sérieusement, en tentant compte des équilibres des caisses qui n’ont fait l’objet d’aucune réforme ».

Zahi a rappelé que les pensions des familles démunies ont été revues à la hausse et sont passées de 180 dinars à 240 dinars, évoquant d’autres indemnités instituées ou augmentées, comme celles destinées aux enfants de 0 à 18 ans, aux étudiants, celle de la rentrée scolaire…

Il a, par ailleurs, annoncé l’octroi imminent par les caisses d’un crédit logement qui se monterait à 100 mille dinars, moyennant un taux d’intérêt fixe, le temps de la parution du décret le régissant au JORT.

Le ministre a ajouté que d’autres ressources sont en train d’être trouvées pour financer les caisses, faisant état d’une baisse sensible de leur déficit.

