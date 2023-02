Tunisie : Parution en vue des textes d’application du dÃ©cret-loi n’o 47 pour mieux organiser les circuits de distribution

Tunisie : Parution en vue des textes d’application du décret-loi n’o 47 pour mieux organiser les circuits de distribution

Le ministère du Commerce et du développement des Exportations annonce « avoir entamé la procédure de parution des textes d’application du décret-loi n’o 47 de l’année 2022, portant amendement de la loi régissant les circuits de distribution des produits agricoles et de pêche, pour organiser davantage le secteur, depuis le premier maillon de production jusqu’au dernier maillon de distribution, en vue de réduire le nombre de médiateurs, et barrer la route à la spéculation ».

Le ministère dit avoir entrepris, parallèlement, depuis lundi, « un programme spécifique de contrôle sur les routes, et les sites de production et de distribution, pour rétablir la cadence normale de l’approvisionnement et des prix, et contrer les différentes formes de spéculation ».

Une réunion s’était ainsi tenue, mardi 14 février, sous la présidence de la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, consacrée à l’examen de « la régularité de l’approvisionnement des marchés de gros et de détails, en produits agricoles, et la compression des prix de certains produits, ayant connu une hausse excessive », en présence des représentants des structures professionnelles, des commerçants de détails des fruits et légumes…

« Les problèmes entravant l’approvisionnement des marchés en quantités suffisantes en légumes et fruits, et les mécanismes à même de contrer les circuits informels, lesquels contribuent à l’éparpillement de l’offre, et la hausse de leurs prix… » ont été évoqués.

Il a été, par ailleurs, question du programme du ministère pour « réformer les circuits de distribution, améliorer la prestation des marchés organisés et leur capacité à polariser les produits, à travers des pratiques de bonne gouvernance des modes de gestion, outre leur organisation et la consolidation de la transparence afin qu’ils soient des espaces au service du producteur, du consommateur, et du commerçant, dans le cadre de relations commerciales équitables ».

Cette séance vise « à parvenir à des solutions sérieuses au dérapage des prix de certains produits agricoles, constaté en cette période, en tenant compte des intérêts des différentes parties-prenantes, en écoutant les propositions des secteurs, et en les incitant à appuyer les efforts du ministère pour améliorer la situation de l’approvisionnement et des prix des marchés organisés », a souligné Kalthoum Ben Rejeb, citée par un communiqué de son ministère.

Le ministère de l’Intérieur s’était engagé hier à intensifier le contrôle à travers l’ensemble du territoire national pour assainir le marché des spéculateurs.

Gnetnews