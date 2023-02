Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce une importante saisie à Sousse, et s’engage « à assainir le marché des spéculateurs »

Le ministère de l’Intérieur annonce la saisie, hier mercredi 15 février, d’une importante quantité de marchandises dans le gouvernorat de Sousse, portant sur trois tonnes de café, et 08 tonnes de sucre à Akouda.

Les services de contrôle ont, par ailleurs, mis la main sur 30 tonnes de pommes de terre et 04 tonnes d’ognons à Hammam-Sousse.

« L’action a été coordonnée avec les services du ministère du Commerce, pour prendre les mesures nécessaires et engager les poursuites contre les personnes impliquées dans la spéculation », indique le ministère dans un communiqué, paru hier soir.

« Cette opération n’est qu’un début ; d’autres suivront afin d’assainir le marché tunisien des spéculateurs », annonce le même département.

« Ces opérations concerneront toutes les régions de la république, afin de fournir les produits dont le citoyen a besoin, et que les spéculateurs n’hésitent pas à retirer du marché, non seulement dans un but lucratif, mais aussi du fait de leur complicité avec des parties connues », souligne, en substance, le ministère, signalant en préambule que cette opération fait suite à la réunion tenue par le président de la république, le 14 février à son siège.

La ministre du Commerce et du développement des exportations avait annoncé, dimanche dernier lors d’une visite au marché de gros, un programme de contrôle avec le ministère de l’Intérieur, lequel sera mené sur la route et au niveau des circuits de distribution pour lutter contre la spéculation.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait déclaré ce mardi 14 février que « les dernières arrestations ont montré que nombre de personnes impliquées dans le complot contre la sureté intérieure et extérieure de l’Etat, sont ceux-là même qui se tiennent derrière les crises de distribution des marchandises et la hausse des prix ».

Gnetnews