Tunisie/ Pluies diluviennes : Alerte élevée à Nabeul, Sousse, Mehdia… (INM)

L’Institut national de météorologie lance l’alerte en ce milieu de matinée, face à des pluies diluviennes au Cap-Bon, notamment à Nabeul, Sousse, Monastir, et Mehdia…

Des précipitations sont également prévues, mais avec une moindre intensité dans certaines délégations côtières du Grand-Tunis, et la région du Sahel, elles se poursuivront les prochaines heures.

Les régions où l’alerte est élevée sont concernées par des pluies orageuses et intenses, en un laps de temps court, avec chute de grêle, ce qui donne lieu à l’accumulation des eaux, et des oueds en crue, dans les régions basses…

L’alerte reste également de mise pour la navigation et la pêche, et la mer sera agitée à fortement agitée sur les Côtes-est et le Nord.

Les perturbations météorologiques se poursuivront demain.

Certaines délégations du gouvernorat de Nabeul ont enregistré, au cours des dernières 24 heures, des précipitations record, à l’instar de Haouria (101 millimtères), Menzel Bouzelfa (71 millimètres), Beni khaled (90 millimètres)..

