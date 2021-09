Tunisie : 2,5 millions d’Ã©lÃ¨ves retrouvent les bancs de l’Ã©cole, aprÃ¨s deux annÃ©es chaotiques

Tunisie : 2,5 millions d’élèves retrouvent les bancs de l’école, après deux années chaotiques

La rentrée administrative et scolaire sont concomitantes en cette mi-septembre. Parallèlement à la reprise des horaires d’hiver dans la fonction et secteur public, les établissements scolaires rouvrent leurs portes pour accueillir des enfants et des jeunes assoiffés de savoir.

Quelque 2 millions 500 mille élèves prennent ce mercredi 15 septembre le chemin de l’école, entamant une année scolaire, placée sous le signe de la reprise de la cadence normale des cours.

Après deux années chaotiques, marquées par des vacances sans cesse prolongées, des coupures récurrentes des cours du fait de la pandémie du Coronavirus, et de la méthode des groupes, où les élèves étaient soumis aux enseignements par alternance un jour/2, la rentrée scolaire 2021-2022 devra renouer avec la normalité et la régularité.

La vaccination des enfants et des jeunes reste ainsi la principale garantie pour assurer la continuité des cours, et minimiser, autant que faire se peut, les dangers d’un éventuel nouveau rebond épidémique.

L’effectif des élèves a connu une progression par rapport à l’année écoulée de près de 65 mille élèves. Ces derniers se répartissent en 1 million 232 mille et 660 élèves dans le primaire, et 1 million, 21 mille et 274 élèves dans le collège et le secondaire.

Les élèves devront s’attendre à une année chargée, outre les programmes de l’année en cours, ils seront amenés à rattraper le retard des deux années passées, en matière d’acquisition des connaissances et de cumulation des acquis, histoire d’être au niveau pour poursuivre et mener à bien leur parcours scolaire.

Gnetnews