Tunisie : Plus de 50 % des femmes sont victimes de violence

Le rapport annuel de l’année 2022 du ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a révélé que plus de 50 % des femmes en Tunisie sont violentées, dont 171 cas ont été répertoriés à Sfax, et répertoriés auprès de l’organisme officiel des affaires de la femme dans la région, a déclaré le représentant de la délégation régionale de Sfax, lors d’une conférence organisée hier à Sfax autour du thème, « la femme violentée, état des lieux et aspirations ».

Les intervenants à ce débat, relayé par la TAP, ont affirmé que la lutte contre la violence faite aux femmes ne réside, pas dans l’arsenal juridique régissant la condition de la femme, depuis le Code du Statut personnel, jusqu’à la loi n’o 58 de 2017, portant sur « l’élimination des toutes les formes de violence faites aux femmes ».

Elle repose, néanmoins, sur la sensibilisation et la prévention, tout en œuvrant à changer le stéréotype sociétal machiste, auprès de tous les intervenants : l’agent de sécurité, l’enquêteur, le procureur de la république, le magistrat…et même la femme elle-même, afin que l’arsenal législatif qui semble progressiste, ne reste pas un vœu pieux.

