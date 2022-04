Tunisie : Plus de 800 mille enfants de 13 Ã  17 ans utilisent Facebook et Instagram

Tunisie : Plus de 800 mille enfants de 13 à 17 ans utilisent Facebook et Instagram

Le président de l’association tunisienne pour la cyber-prévention de l’enfance et de la jeunesse, Mohamed Ben Noômen a déclaré ce jeudi, que l’utilisation par les enfants entre 13 et 17 ans, des réseaux sociaux, a augmenté de 88 %, au cours de la période de 2019 à 2022, malgré les risques les menaçant dans le monde cybernétique.

Il a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que les statistiques publiées par l’association sur sa page officielle Facebook, relèvent d’un bureau d’études tunisien qu’il a réalisées pendant le premier trimestre de l’année en cours, et concernent l’usage d’Instagram et de Facebook, par des différentes catégories d’âge.



La tranche d’âge de 13 à 17 ans compte plus de 500 mille utilisateurs.

Il a appelé à la nécessité de concevoir une stratégie nationale pour protéger les enfants du monde cybernétique, et de mettre en place un texte juridique le régissant, au milieu des menaces et des risques pesant sur l’enfance et la jeunesse.



Le président de l’ONG a appelé à imposer un contrôle de l’usage par cette catégorie de l’espace cybernétique, et à l’encadrer, outre la conscientisation dans le cadre de cette stratégie, requérant l’intervention de l’ensemble des ministères concernés et de la société civile.

Il a considéré que plusieurs dangers menacent l’enfance dans l’univers cybernétique, dont le discours de haine et de violence, outre les risques de polarisation dans les réseaux de terrorisme et de migration clandestine.

Gnetnews