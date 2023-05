Tunisie : Plusieurs régions concernées ce mardi par des pluies intenses atteignant les 60 mm

L’Institut national de la Météorologie annonce, dans son deuxième bulletin de ce matin, des nuages orageux et des pluies, an Nord et dans les régions Ouest, ce mardi 30 Mai.

Ces précipitations touchent, progressivement, les autres régions de l’Est, et localement le Sud. Elles seront, par moments intenses, au Nord et au Centre. Les quantités attendues seront comprises entre 20 et 40 mm, atteignant les 60 mm, avec la chute de grêle à des endroits limités.

Le vent soufflera fort à très fort, pendant le passage, des nuages orageux.

Demain mercredi 31 Mai, même type de temps ; des pluies sont attendues au Nord, au Centre, et localement au Sud, elles seront, provisoirement, orageuses, et localement intenses l’après-midi.

Gnetnews