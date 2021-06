Tunisie : Possibilité de la levée du couvre-feu en Juillet et Août

Le syndicat des artistes tunisiens évoque « l’éventualité de la levée du couvre-feu, pendant juillet et août, si la situation sanitaire venait à se stabiliser. »

Cette proposition et tant d’autres ont été formulées au terme d’une réunion hier, lundi 07 Juin 2021, entre des membres dudit syndicat, en l’occurrence Naouel Ghachem, Asma ben Ahmed, Abdelbasset Belgaïd, Hassine Afrit, et Mehdi Amine, ainsi que le comité scientifique consacré à l’examen de la situation professionnelle des musiciens, et du protocole sanitaire décidé dernièrement par le ministère de la Santé, en présence de représentants du ministère de la Culture, souligne le syndicat dans un communiqué.

Les propositions portent, par ailleurs, sur la vaccination des employés du secteur de la culture, à l’instar de celui du Tourisme, à travers la mise en place de cinq centres entre le Grand-Tunis et l’intérieur du pays, et la révision du protocole sanitaire de l’été 2021, en ajoutant des points relatifs aux espaces publics et privés, et au respect des mesures sanitaires ».

Les chanteurs et membres de l’orchestre musical s’engagent « à respecter la distanciation sur scène, le port du masque, à utiliser les moyens de désinfection, et à ne pas se mélanger au public ».

Le syndicat a, par ailleurs, décidé d’envoyer deux correspondances au ministre de la Santé, la première au nom du syndicat pour la levée du couvre-feu, et la deuxième, en annexe, sera signée par l’ensemble des intervenants du secteur (artistes, musiciens, propriétaires d’espaces publics et privés).

Gnetnews