Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du jeudi 07 juillet 2022

Tunisie : Prévisions météo du jeudi 07 juillet 2022

La vague caniculaire s’inscrit dans la durée et sévit sur l’ensemble du pays, avec des coups de siroco qui réchauffent encore plus l’atmopphère.

Les conditions météorologiques sont marquées ce jeudi 07 juillet 2022, par des températures, relativement, stationnaires.

Les maximales seront comprises entre 32 et 38° dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 39 et 45° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco.

Des foyers orageux pourraient se former, l’après-midi, sur les hauteurs, ils seront accompagnés par des pluies localement intenses, avec chute de grêle à des endroits limités.

Ils toucheront certaines délégations Est du Nord et du Centre en fin de journée.

Les vents sont faibles à modérés, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure près des côtes.

La mer est peu agitée à agitée au Nord.

Gnetnews