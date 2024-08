Tunisie: Prévisions météorologiques ce mercredi 21 août 2024

Ce mercredi, la météo s’annonce variée à travers le pays. Des nuages passagers seront présents dans la plupart des régions, avec une couverture plus dense observée dans le nord-ouest.

Le vent soufflera principalement du secteur nord au nord et au centre, tandis que dans le sud, il proviendra du secteur est. Il sera relativement fort à fort près des côtes nord et au sud, avec la possibilité de formations de sable localisées. Dans les autres régions, le vent sera modéré, mais il pourrait se renforcer légèrement en après-midi le long des côtes orientales.

La mer sera agitée dans le Golfe de Gabès et très agitée à localement houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales varieront entre 29 et 34°C dans le nord, les zones côtières et les hauteurs occidentales, tandis qu’elles atteindront entre 35 et 40°C dans les autres régions.

